Приложение для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Интересует разработка приложений для Facebook.

Задача приложений:

1. отображение предоставляемых услуг (хостинг, домены, ВПС)

2. возможность активации выбранной услуги по средствам перехода в кабинет абонента (http://client.adamant.ua/)

3. возможность генерации юзерами промо-кодов или купонов для получения скидок на услуги

Если имеете готовые предложения для хостеров, регистраторов доменных имен, дата-центра - готовы рассмотреть.

14 лет назад
DCadamantUA
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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