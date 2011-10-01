Создание уникальной системы активной рекламы (САР)

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок253 просмотра

Нужна абсолютна уникальная система, объединяющая многие из уже существующих, но по сути на них не похожая.

Нужен уникальный дизайн(меньше слов и больше красочных изображений), уникальный скрипт(чтобы не было после претензий от владельцев других сайтов) и конечно же уникальную систему управления проектом (как известно админка на таких сайтах сильно глаз не радует как и сам сайт, но в данной ситуации админка должна напоминать joomla или битрикс - яркая и красочная)

основные ориентиры в сети - wmmail.ru, web-ip.ru, seosprint.net

сейчас я хотел бы ознакомиться в ценовой политикой, "что по чем" так сказать,найду подходящий вариант - тогда и начнем работу. На днях загружу техническое задание к системе и скажу сразу - система не стандартна, в ТЗ будет довольно прилично функционала, которого ещё в широком применении нет

Для связи используйте [email protected]

Joomla
14 лет назад
forbux
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль для загрузки картинок (DLE)

    $100

    Надо написать модуль для загрузки и редактирования картинок новости DLE. В нем сделать возможность как загрузки картинок из файла, по ссылке, так и с использованием готового парсера Flickr, Google, Yandex. ...

    AJAXDLEJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Информация из ВКонтакте.ру

    $250

    Требуется следующее, мини сайтик с выводом информации из вконтакте.ру Заходя на сайт, мы должны увидеть аватарки людей (маленькие) в перемешку из нашего города. Наш город определяется по IP. Также, необходима авторизации ...

    AJAX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка .htaccess

    необходимо правильно настроить правильно редирект 301 RewriteRule ^materialy/ index.php?naz=st&amp;nom=2 [L] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^naz=st&amp;nom=2$ RewriteRule .* http://www.elit-balk.ru/materialy/ [R] 1) Сделанно чпу 2) Необходимо сделать редирект ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить работу слайдера на WordPress

    $10

    Есть сайт, который берет информацию из партнерки Amazon Affiliate Content. При копировании сайта на другой домен возникли проблемы в работе слайдера и контент не обновляется автоматически как на сайте, с которого копировали. Необходимо ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо исправить косяк в теме Wordpress

    Необходимо исправить косяк в теме Wordpress, а именно: На странице: http://2.idraw.ru/?page_id=30 скролл срабатывает, а вот на странице : http://2.idraw.ru/?page_id=28, не срабатывает скролл (за счет того что на странице используються Tab, ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка скрипта

    Добрый день. Есть готовый интернет-магазин. cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал. Вот доработки которые нужно сделать в 1 очередь. 19) В данный момент на сайте 5 операторов, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад