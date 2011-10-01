Создание уникальной системы активной рекламы (САР)

Нужна абсолютна уникальная система, объединяющая многие из уже существующих, но по сути на них не похожая.

Нужен уникальный дизайн(меньше слов и больше красочных изображений), уникальный скрипт(чтобы не было после претензий от владельцев других сайтов) и конечно же уникальную систему управления проектом (как известно админка на таких сайтах сильно глаз не радует как и сам сайт, но в данной ситуации админка должна напоминать joomla или битрикс - яркая и красочная)

основные ориентиры в сети - wmmail.ru, web-ip.ru, seosprint.net

сейчас я хотел бы ознакомиться в ценовой политикой, "что по чем" так сказать,найду подходящий вариант - тогда и начнем работу. На днях загружу техническое задание к системе и скажу сразу - система не стандартна, в ТЗ будет довольно прилично функционала, которого ещё в широком применении нет

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