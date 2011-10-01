Надо написать модуль для загрузки и редактирования картинок новости DLE. В нем сделать возможность как загрузки картинок из файла, по ссылке, так и с использованием готового парсера Flickr, Google, Yandex. ...
Создание уникальной системы активной рекламы (САР)
Нужна абсолютна уникальная система, объединяющая многие из уже существующих, но по сути на них не похожая.
Нужен уникальный дизайн(меньше слов и больше красочных изображений), уникальный скрипт(чтобы не было после претензий от владельцев других сайтов) и конечно же уникальную систему управления проектом (как известно админка на таких сайтах сильно глаз не радует как и сам сайт, но в данной ситуации админка должна напоминать joomla или битрикс - яркая и красочная)
основные ориентиры в сети - wmmail.ru, web-ip.ru, seosprint.net
сейчас я хотел бы ознакомиться в ценовой политикой, "что по чем" так сказать,найду подходящий вариант - тогда и начнем работу. На днях загружу техническое задание к системе и скажу сразу - система не стандартна, в ТЗ будет довольно прилично функционала, которого ещё в широком применении нет
Для связи используйте [email protected]
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