Доработка модуля к 1С-Bitrix

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Есть модуль к 1C-Bitrix, содержащий в себе некое подобие комментариев, необходимо сделать управление ими (модерацию), в административном интерфейсе.

14 лет назад
n0uk
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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