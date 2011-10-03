Необходимо создать сайт под управлением Wordpress по предоставленному дизайну. (точнее шаблон, и интегрировать плагин фотогалереи как на дизайне в архиве) работа не для портфолио с вас уважаемы фрилансеры ...
PHP скрипт добавления shipping address на Ebay
Нужен скрипт на PHP, который бы добавлял новый shipping address на Ebay
Основное требование – скрипт должен проходить полный путь (с момента авторизации и до добавления нового адреса).
Вариант со снифом текущих кук и решением "в один запрос не подходит", т.к. куки портятся и скрипт перестает работать.
На вход скрипту должны подаваться:
1. ebay_user – имя пользователя eBay
2. ebay_password – пароль пользоатля eBay
параметры Shipping Address ebay:
3. shipping_country указывать всегда Russian Federation, можно захардкодить
4. contact_name
5. street_address
6. street_address2
7. city
8. state
9. zip
10. phone
На выходе мы должны иметь новый Shipping Address в eBay.
Выбранный исполнитель
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