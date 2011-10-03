PHP скрипт добавления shipping address на Ebay

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Завершен3 заявки158 просмотров

Нужен скрипт на PHP, который бы добавлял новый shipping address на Ebay

Основное требование – скрипт должен проходить полный путь (с момента авторизации и до добавления нового адреса).

Вариант со снифом текущих кук и решением "в один запрос не подходит", т.к. куки портятся и скрипт перестает работать.

На вход скрипту должны подаваться:

1. ebay_user – имя пользователя eBay

2. ebay_password – пароль пользоатля eBay

параметры Shipping Address ebay:

3. shipping_country указывать всегда Russian Federation, можно захардкодить

4. contact_name

5. street_address

6. street_address2

7. city

8. state

9. zip

10. phone

На выходе мы должны иметь новый Shipping Address в eBay.

PHP
14 лет назад
4bondarenko
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Artur84
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Результатом сотрудничества остался доволен. Артур Иванович прекрасно владеет предметнойобластью, оперативен, понятлив, общителен, дает полезные советы и предлагает варианты реализации. При необходимости буду обращаться еще. Рекомендую!
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Artur84
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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