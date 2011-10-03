PHP скрипт добавления shipping address на Ebay

Нужен скрипт на PHP, который бы добавлял новый shipping address на Ebay

Основное требование – скрипт должен проходить полный путь (с момента авторизации и до добавления нового адреса).

Вариант со снифом текущих кук и решением "в один запрос не подходит", т.к. куки портятся и скрипт перестает работать.

На вход скрипту должны подаваться:

1. ebay_user – имя пользователя eBay

2. ebay_password – пароль пользоатля eBay

параметры Shipping Address ebay:

3. shipping_country указывать всегда Russian Federation, можно захардкодить

4. contact_name

5. street_address

6. street_address2

7. city

8. state

9. zip

10. phone

На выходе мы должны иметь новый Shipping Address в eBay.