Сделать mp3 плеер

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Необходимо сделать mp3 плеер (внешний вид в приложенном файле). Плейлист должен создаваться при помощи XML. Цену и срок указывать реальные.

14 лет назад
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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