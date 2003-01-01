Настроить модуль оплаты Робокассы для joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

На сайте нужно установить модуль оплаты робокассы. Алгоритм работы:

- я даю Вам доступ к Робокассе и данные для настройки модуля

-Вы готовите и предоставляете мне код скрипта для установки на сайте

- я его устанавливаю и тестирую

- после этого оплачиваю работу

Без предоплаты. Оплата- Яндекс деньги. Заявки скрыты.

Joomla
14 лет назад
Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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