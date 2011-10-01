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DLE: сумма дополнительных полей
Добрый день
Нужна функция подсчет суммы из дополнительных полей в dle. например у меня есть "дополнительное поле- ЦЕНА" , нужно прибавить все цены из id новостей которых я укажу и показать общею сумму
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