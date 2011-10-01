Доработать фильтр для движка Shopos

В магазине Shopos есть бесплатный плагин "Параметры" (param), который выводит товары в соответствии с выбранными параметрами. Но при использовании ЧПУ возникает проблема навигации после вывода параметров: первая страница выводится правильно, а вот ссылки на следующие страницы биты. Нужно исправить, чтобы навигация после поиска по параметрам начала работать.

Иначе приходится устанавливать лимит в 1000 товаров на 1 странице, чтобы обойтись без навигации, что тоже не выход.

Версия Shopos 2.5.9.

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