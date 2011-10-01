Нужно перенести полностью статьи нескольких категорий из одной Википедии в другую вики. Один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов). Категории: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Audi http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:BMW http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Mazda ...
Доработать фильтр для движка Shopos
В магазине Shopos есть бесплатный плагин "Параметры" (param), который выводит товары в соответствии с выбранными параметрами. Но при использовании ЧПУ возникает проблема навигации после вывода параметров: первая страница выводится правильно, а вот ссылки на следующие страницы биты. Нужно исправить, чтобы навигация после поиска по параметрам начала работать.
Иначе приходится устанавливать лимит в 1000 товаров на 1 странице, чтобы обойтись без навигации, что тоже не выход.
Версия Shopos 2.5.9.
Предлагайте ваши цены.
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