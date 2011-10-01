Доработать фильтр для движка Shopos

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Закрыт1 заявка128 просмотров

В магазине Shopos есть бесплатный плагин "Параметры" (param), который выводит товары в соответствии с выбранными параметрами. Но при использовании ЧПУ возникает проблема навигации после вывода параметров: первая страница выводится правильно, а вот ссылки на следующие страницы биты. Нужно исправить, чтобы навигация после поиска по параметрам начала работать.

Иначе приходится устанавливать лимит в 1000 товаров на 1 странице, чтобы обойтись без навигации, что тоже не выход.

Версия Shopos 2.5.9.

Предлагайте ваши цены.

14 лет назад
dess81
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

joc
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

joc
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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