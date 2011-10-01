Настраиваем и копируем Википедию

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Нужно перенести полностью статьи нескольких категорий из одной Википедии в другую вики. Один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов).

Категории:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Audi

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:BMW

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Mazda

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%97

Адрес сервера с вики-движком, на который нужно переносить категории и статьи будет дан при переписке.

14 лет назад
IGiveUWork
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dizaba
Азев 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

dizaba
Азев 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад