IGiveUWork

Задача: Хорошо сверстать простой сайт (8 однотипных страниц) за адекватные деньги в минимальный срок. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача: Хорошо сверстать простой сайт (8 однотипных страниц) за адекватные деньги в минимальный срок. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, ...Завершен11 лет назад
Есть сайт на flash, необходимо добавить локализацию для другого языка. Перевод есть. Суть: во flash необходимо встроить еще один язык сайта и сделать переключатель на этот язык.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача: Хорошо сверстать простой сайт (10 однотипных страниц) за адекватные деньги. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо реализовать на PHP формирование накладной ТОРГ-12 в формате xls. Результатом будет класс/функция которая принимает исходные данные и выдает корректный xls-файл. Примеры корректных файлов для одностраничной и многостраничной накладных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача: Хорошо сверстать интернет-магазин за адекватные деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 7+, Chrome, Firefox, Safari, Opera) - jQuery - полное ...Закрыт13 лет назад
Задача: Хорошо сверстать сайт (16 страниц) за адекватные деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, Opera) - мин. ...Завершен13 лет назад
Задача: Перенести раздел "Audi" из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Audi) на отдельный движок Вики с соблюдением всей разметки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: Перенести раздел "BMW" из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW) на отдельный движок Вики с соблюдением всей разметки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно перенести полностью статьи нескольких категорий из одной Википедии в другую вики. Один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов). Категории: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Audi http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:BMW http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Mazda ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задача: Быстро и хорошо сверстать несколько простых страниц и получить за это деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, Safari, ...Завершен14 лет назад
Нужно перенести страницы из Википедии один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов) в другую вики. Требуется аккуратность и качество. Приветствуется скорость выполнения и адекватная цена (все это не в ущерб качеству). ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно перенести страницы из Википедии один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов) в другую вики. Требуется аккуратность и качество. Приветствуется скорость выполнения и адекватная цена (все это не в ущерб качеству). ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Хорошо сделать загрузку картинок без перезагрузки страницы и получить за это деньги. Как это должно выглядеть: При выборе файла картинки сразу показывается процесс ее загрузки, затем появляется ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Хорошо сделать загрузку картинок без перезагрузки страницы и получить за это деньги. Как это должно выглядеть: При выборе файла картинки сразу показывается процесс ее загрузки, затем появляется ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Хорошо сделать загрузку картинок без перезагрузки страницы и получить за это деньги. Как это должно выглядеть: При выборе файла картинки сразу показывается процесс ее загрузки, затем появляется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задача: Быстро и хорошо сверстать десять простых страниц и получить за это деньги. Требования такие: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, ...Завершен14 лет назад
Задача: Быстро и хорошо сверстать десять простых страниц и получить за это деньги. Требования такие: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: Быстро и хорошо сверстать десять простых страниц и получить за это деньги. Требования такие: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Приложение написано на Майкрософте. Необходимо подправить код на логин (вход) с любым паролем. Требуемый результат: сдвиг исходного кода с исправлением на безусловный переход или исправленный код. Логин известен. Все файлы будут отправлены электропочтой. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад