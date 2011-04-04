IGiveUWork

Макс Пауэр IGiveUWork

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать сайт

    Задача: Хорошо сверстать простой сайт (8 однотипных страниц) за адекватные деньги в минимальный срок. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать простой сайт

    Задача: Хорошо сверстать простой сайт (8 однотипных страниц) за адекватные деньги в минимальный срок. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать простой сайт

    Задача: Хорошо сверстать простой сайт (10 однотипных страниц) за адекватные деньги. Требования и особенности: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, ...

    jQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Формирование накладной ТОРГ-12

    Необходимо реализовать на PHP формирование накладной ТОРГ-12 в формате xls. Результатом будет класс/функция которая принимает исходные данные и выдает корректный xls-файл. Примеры корректных файлов для одностраничной и многостраничной накладных ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт

    Задача: Хорошо сверстать сайт (16 страниц) за адекватные деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, Opera) - мин. ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настраиваем и копируем Википедию

    Нужно перенести полностью статьи нескольких категорий из одной Википедии в другую вики. Один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов). Категории: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Audi http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:BMW http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:Mazda ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать несколько простых страниц

    Задача: Быстро и хорошо сверстать несколько простых страниц и получить за это деньги. Требования: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, Safari, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенести несколько страниц из Википедии

    Нужно перенести страницы из Википедии один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов) в другую вики. Требуется аккуратность и качество. Приветствуется скорость выполнения и адекватная цена (все это не в ущерб качеству). ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенести несколько страниц из Википедии

    Нужно перенести страницы из Википедии один-в-один (с сохранением всей разметки и шаблонов) в другую вики. Требуется аккуратность и качество. Приветствуется скорость выполнения и адекватная цена (все это не в ущерб качеству). ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Загрузка картинок на сайт

    Задача: Хорошо сделать загрузку картинок без перезагрузки страницы и получить за это деньги. Как это должно выглядеть: При выборе файла картинки сразу показывается процесс ее загрузки, затем появляется ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • AJAX-загрузка картинок

    Задача: Хорошо сделать загрузку картинок без перезагрузки страницы и получить за это деньги. Как это должно выглядеть: При выборе файла картинки сразу показывается процесс ее загрузки, затем появляется ...

    AJAX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Загрузка картинок без перезагрузки страницы

    Задача: Хорошо сделать загрузку картинок без перезагрузки страницы и получить за это деньги. Как это должно выглядеть: При выборе файла картинки сразу показывается процесс ее загрузки, затем появляется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Высококачественная верстка

    Задача: Быстро и хорошо сверстать десять простых страниц и получить за это деньги. Требования такие: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать несколько страниц

    Задача: Быстро и хорошо сверстать десять простых страниц и получить за это деньги. Требования такие: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, ...

    jQuery
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать несколько страниц

    Задача: Быстро и хорошо сверстать десять простых страниц и получить за это деньги. Требования такие: - блочная верстка - W3C-валидность - кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, ...

    jQuery
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить код

    Приложение написано на Майкрософте. Необходимо подправить код на логин (вход) с любым паролем. Требуемый результат: сдвиг исходного кода с исправлением на безусловный переход или исправленный код. Логин известен. Все файлы будут отправлены электропочтой. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт
jQuery
Спасибо за сотрудничество. Оформление ТЗ и макетов на высоте, приятно работать, это нынче редкость большая. Рекомендую.
В очередной раз понадобилось сделать верстку - обратился к нему. Качество и сроки на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв
Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сверстать простой сайт
jQuery
Очень приятный в общении и грамотный заказчик. Оплата без каких либо задержек, ТЗ предоставляет очень внятно, со всевозможными скриншотами и надписями. С ним работать одно удовольствие, рекомендую!
Отличный исполнитель - все сделал в срок и выполнил все требования проекта. С ним приятно работать.
Ответный отзыв
SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сверстать сайт
jQuery
Приятный в общении заказчик. Оплата своевременная без задержек и проволочек. Очень понравилось, то что человек знает, что хочет и терпеливо и доступно объясняет не понятные моменты. Всем рекомендую для сотрудничества!!!
Отлично сработано. Аккуратная, чистая верстка в полном соответствии с заявленными требованиями. Работа выполнена в срок, все пожелания учтены без лишних вопросов. Сергей - профессионал. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
vitall72
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Сверстать несколько простых страниц
Приятный и грамотный заказчик.Всегда на связи, что очень удобно и приятно.Грамотно ставит требования.Очень рад был с ним сотрудничать.Надеюсь на новые заказы.
Задание выполнено точно в срок, качественно. Стоимость вполне адекватная. Все дополнительные пожелания были быстро реализованы. Мы остались довольны результатом сотрудничества. С большой долей вероятности будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
xaltius
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$160
10 баллов
14 лет назад
Высококачественная верстка
jQuery
Рад был сотрудничеству. Заказчик спокойно относился ко всем моим недочётам, после чего я успешно всё исправлял. Деньги получил, верстку отдал, все довольны)
Мы остались очень довольны сотрудничеством. Работа выполнена качественно, в соответствии со всеми предъявленными требованиями (а они были высокими). Соотношение стоимость/качество работы вполне адекватно. Первый кандидат на выполнение следующего задания.
Ответный отзыв
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