Требуется верстка одностраничника. В сайте должно присутствовать слайд-шоу. Все должно быть точно так-же, как в макете. Уже есть определенные материалы.
Сверстать простой сайт
Задача:
Хорошо сверстать простой сайт (10 однотипных страниц) за адекватные деньги.
Требования и особенности:
- блочная верстка
- W3C-валидность
- кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, Opera)
- верстка фиксированной ширины
- слайдеры картинок на jQuery
- полное соответствие макету (обсуждаемо).
Остальные подробности при переписке.
Предпочтение будет отдано кандидату, предложившему выполнение работы с разумной стоимостью, приемлемым сроком выполнения, максимальным качеством работы и абсолютной адекватностью в общении.
При условии хорошего выполнения работы и желании кандидата, следующие заказы гарантированы.
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