Сверстать простой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок217 просмотров

Задача:

Хорошо сверстать простой сайт (10 однотипных страниц) за адекватные деньги.

Требования и особенности:

- блочная верстка

- W3C-валидность

- кроссбраузерность (IE 8+, Chrome, Firefox, Safari, Opera)

- верстка фиксированной ширины

- слайдеры картинок на jQuery

- полное соответствие макету (обсуждаемо).

Остальные подробности при переписке.

Предпочтение будет отдано кандидату, предложившему выполнение работы с разумной стоимостью, приемлемым сроком выполнения, максимальным качеством работы и абсолютной адекватностью в общении.

При условии хорошего выполнения работы и желании кандидата, следующие заказы гарантированы.

jQuery
11 лет назад
IGiveUWork
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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