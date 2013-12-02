Адаптивная вёрстка простого макета

Требуется адаптивная вёрстка + слайдер на js.

По сути сайт – только галерея со слайдером и один select.

Макет во вложении, psd будет предоставлен.

Важно:

- должно работать на мобильных, планшетах и десктопах

- автоматическое масштабирование макета и главной картинки, полос прокрутки быть не должно

- количество превью зависит от ширины экрана

- при ширине меньше определённой полоса с превью не отображается, макет будет немного другой.

Как пример требуемой адаптивности можете посмотреть (18+) thefapp.com