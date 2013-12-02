1.Сверстать страницу результата поиска и добавить поиск на главную. http://shot.qip.ru/00chE8-4G1CCNvMJ/ , http://remstroyct.ru/ 2. Исправить ошибку «Очистить корзину» http://shot.qip.ru/00chE8-4G1CCNvML/ это картинка http://мамасик.рф/basket/ верстка должна быть на чистом html ...
Адаптивная вёрстка простого макета
Требуется адаптивная вёрстка + слайдер на js.
По сути сайт – только галерея со слайдером и один select.
Макет во вложении, psd будет предоставлен.
Важно:
- должно работать на мобильных, планшетах и десктопах
- автоматическое масштабирование макета и главной картинки, полос прокрутки быть не должно
- количество превью зависит от ширины экрана
- при ширине меньше определённой полоса с превью не отображается, макет будет немного другой.
Как пример требуемой адаптивности можете посмотреть (18+) thefapp.com
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