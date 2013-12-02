Добавить флаги в шапку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок161 просмотр

Здравствуйте, нужно добавить два флага в зеленую шапку: http://larionova-beratung.de/

русский и немецкий. Только на главную страницу.

От вас сумма.

На выходе html главной.

Оставляйте данные, сам напишу вам в личку.

HTML
11 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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