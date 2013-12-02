Добавить флаги в шапку

Есть верстка с прикрученной анимацией с использованием jquery, но есть несоответствия с ТЗ, какие именно объясню лично исполнителю. Требуется исполнитель, имеющий опыт работы с подобной анимацией (когда такие действия как перемещение, появление объектов и т.п. ...