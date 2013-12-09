Нужно сверстать и натянуть на WordPress

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Завершен15 заявок191 просмотр

Здравствуйте! Нужно сверстать шаблон на WordPress, состоящий из 3-х страниц (главная, категория, статья). Картинки в приложении. Интересует цена за работу и сроки выполнения.

WordPress
11 лет назад
nikolenkost
Петров 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$130
3 дня
Эльдар ответственный программист, который работает на результат. Рекомендую!
Четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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