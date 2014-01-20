Верстка под вебасист

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки144 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей,

возможно немного вмешаться в код.

Оплата – по факту выполнения проекта, если работа будет выполнена раньше оговоренного срока- 20 дол.

11 лет назад
Lili-an-na
Лилия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$170
3 дня
Хочу поблагодарить Алекса за сотрудничество - работа была выполнена в полном объеме, и при этом практически все дополнительные правки не учтенные в ТЗ также были выполнены. В целом проект занял больше рассчитанного времени, но и работа оказалась сложнее - корректировался код вебасиста, была проведена не только верстка, но и отладка работы движка. Особая благодарность за контактность Алекса - всегда на связи, только конструктив и позитив. Рекомендую всем к сотрудничеству и конечно сама при случае обращусь!
Отличный заказчик. ТЗ была достаточно внятным, конечно появились доп. вопросы потом , но в целом без перегиба палки. Хочу отметить отдельный плюс заказчика - позитивное общение, и пребывание на связи всегда, когда нужно. Более чем доволен работой с Лилией. Рекомендую к сотрудничеству всем и себе в первую очередь :)

Заявки фрилансеров

zaraffa
Алекс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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