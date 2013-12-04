Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1024X768 пкс, имеет корректное разрешение под последние браузеры chrome, mozilla, IE, opera, Ipad и iphone
Надо сверстать 1 страницу
Есть PSD страницы. Надо сверстать в div.
Есть ещё внутренние страницы (их оговариваем отдельно).
Интересует стоимость и сроки.
Требование к верстке
1. div - верстка
2. CSS 3
3. В шапке есть фотографии, они должны меняться на эффекте jQuery.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать сайт по моему PSD файлу. Это лендинг, никаких вкладок и прочей ерунды. Нужно создать скролл меню, форму заявки с смс уведомлением и всплывающую форму обратного звонка. Если все будет нормально есть много другой ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется вебмастер для создания простых сайтов визитка и интернет-магазинов. Требования: - Отлично верстаете дизайны любой сложности (валидная, кроссбраузерная, адаптивная), - Навык программирования под Joomlа (в идеале и под Друпал) ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт http://zebra.esy.es/ Нужно самостоятельно выявить и убрать баги, которые появляются в разных браузерах. Т.е. сделать вёрстку кроссбраузерной (Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше, Opera 11.0 и выше, Firefox 10 и выше, Chrome 10 ...Закрыт11 лет назад
На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $70
Верстка макета посадочной страницы + добавление php-скриптов отправки форм на e-mail срок 1 день Часть кода уже сделана, примерно половина Требовария: - Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу хорошего верстальщика для систематического потока заказов на разного рода макеты для сайтов. От вас требуется качественная верстка макетов, соблюдение точности и пунктуальности. С моей стороны поток клиентов на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сверстать лендинг, чтобы при загрузке страницы была видна кнопка снизу "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" без скроллинговой прокрутки. При нажатии на кнопки "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" и "получить СРО бесплатно" ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг. Исходник - jpg Настроить формы отправки заявок, проверить в разных браузерах и платформах. В макете есть несколько таблиц.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно сделать "натяжку" предоставленного HTML в Wordpress. Поставить несколько плагинов. Шаблон очень простой, без изысков. Для оперативности лучше стучать в скайп. Можно в личку. ...Завершен11 лет назад