Сверстать несложный лендинг с psd и натянуть его на WP, срочно, выполнение нужно до вечера. Оплата по выполнению. Без предоплат. Лендинг несложный, кто умеет верстать и знает Вордпресс для этого это дело на пару-тройку ...
Небольшой шаблон на Wordpress
Добрый день.
Нужно сделать "натяжку" предоставленного HTML в Wordpress.
Поставить несколько плагинов.
Шаблон очень простой, без изысков.
Для оперативности лучше стучать в скайп. Можно в личку.
Пример страницы только по указанным средствам связи.
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