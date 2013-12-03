Небольшой шаблон на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки125 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать "натяжку" предоставленного HTML в Wordpress.

Поставить несколько плагинов.

Шаблон очень простой, без изысков.

Для оперативности лучше стучать в скайп. Можно в личку.

Пример страницы только по указанным средствам связи.

HTMLWordPress
11 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$50
1 день
Хорошая работа. Хочу отметить, что Павел работает быстро. Внимателен к мелочам. Иногда даже слишком ). Wordpress знает хорошо.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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