Сверстать несложный лендинг и натянуть его на WP

Сверстать несложный лендинг с psd и натянуть его на WP, срочно, выполнение нужно до вечера. Оплата по выполнению.

Без предоплат. Лендинг несложный, кто умеет верстать и знает Вордпресс для этого это дело на пару-тройку часов.

Проект оцениваю в 1 000 р., если предложите сделать дешевле - не против.