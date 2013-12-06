Сверстать несложный лендинг и натянуть его на WP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки140 просмотров

Сверстать несложный лендинг с psd и натянуть его на WP, срочно, выполнение нужно до вечера. Оплата по выполнению.

Без предоплат. Лендинг несложный, кто умеет верстать и знает Вордпресс для этого это дело на пару-тройку часов.

Проект оцениваю в 1 000 р., если предложите сделать дешевле - не против.

WordPress
11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличное исполнение! Железная выдержка, были непростые моменты в проекте, но справился и прислушался к замечаниям, все учел. Советую как ответсвенного исполнителя!
Доволен сотрудничеством с Виктором! Подробное задание, ведение проекта четко по ТЗ, спокойный. Рекомендую!

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lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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