Адаптация сайта под планшеты и смартфоны.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки89 просмотров

Нужно адаптировать сайт под мобильные устройства (планшетники, смартфоны) А так же ноутбуки.

11 лет назад
snussmumrik333
Коршун 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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