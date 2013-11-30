Сверстать 2 простенькие страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок184 просмотра

Нужно сверстать 2 простые страницы для каталога сайтов.

1) Добавление сайта

2) Список сайтов

11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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