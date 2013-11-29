Легкий одностраничник

Нужен одностраничник, какое то подобие его, потом будем отдельно его дорабатывать и делать уже готовый ЛП.

Подробная информация в атаче.

Дизайн не нужен, тут все верстается сразу, тем более не нужно пока запариваться над подгонкой под браузеры, разные детали и прочее.

Вёрстка должна быть блочной, фон растягивается, а сама страница статична по ширине.