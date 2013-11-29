Здравствуйте друзья! Необходимо натянуть дизайн из PSD на ShopScript Жду от вас цену и сроки более детально обсудим все в скайпе.
Легкий одностраничник
Нужен одностраничник, какое то подобие его, потом будем отдельно его дорабатывать и делать уже готовый ЛП.
Подробная информация в атаче.
Дизайн не нужен, тут все верстается сразу, тем более не нужно пока запариваться над подгонкой под браузеры, разные детали и прочее.
Вёрстка должна быть блочной, фон растягивается, а сама страница статична по ширине.
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