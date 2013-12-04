Здравствуйте, требуются доработки по сайту http://www.transcust-group.ru/ графические, программирование и верстка. Сайт на смс Modx. Тех задание прикреплено. Цена оговариваема, смотрю лучшие
Доработка шаблона ModX Evo
Требуется внести изменения в один из шаблонов сайта на ModX Evo, чтобы можно было размещать на конкретной странице видео с youtube (на других страницах это реализовано). Адрес сайта и детали в личку.
Выбранный исполнитель
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