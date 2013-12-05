Доделать дизайн и сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок170 просмотров

Нужно немного доделать нижнюю часть макета и затем сверстать из этого html-код. Макет приведён в прикреплённом файле. Срок - 5 дней.

HTML
11 лет назад
adeevlad
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vihrotor
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$10
3 дня
Владимир всё сделал в полном соответствии с тз, в соответствии со всеми стандартами вёрстки. Качеством доволен.
Adeevlad хороший, адекватный заказчик, который понимает исполнителя.

Заявки фрилансеров

vihrotor
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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