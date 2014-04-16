Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок169 просмотров

Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С кнопкой "Заказать" тоже самое. Как будет выглядеть вылезающая форма могу показать на примере одного сайта выбранному исполнителю.

Оплата в WMZ моментально по выполнению работы.

Просьба сразу указывать сроки и сумму. Исполнителей без сроков и суммы не рассматриваю.

Макет в jpeg во вложении

11 лет назад
maddimon
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mitsyk
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Опытный верстальщик. Всем советую
Отличный заказчик. Оплата своевременно, ТЗ четкое! Было приятно поработать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mitsyk
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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