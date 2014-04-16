Верстка лендинга

Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С кнопкой "Заказать" тоже самое. Как будет выглядеть вылезающая форма могу показать на примере одного сайта выбранному исполнителю.

Оплата в WMZ моментально по выполнению работы.

Просьба сразу указывать сроки и сумму. Исполнителей без сроков и суммы не рассматриваю.

Макет в jpeg во вложении