Разместить готовую шапку на сайте

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Завершен14 заявок211 просмотров

Сайт: spongemoto.ru

Шапку уменьшили по вертикали на 1/3. Есть макет в PSD. Нужно разместить на сайте.

11 лет назад
livenumbers
Сергей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Сделал быстро и качественно) Молодец
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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