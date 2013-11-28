Сверстать шапку и подвал из psd

Срочно!

Здравствуйте, есть сайт с установленной темой wordpress, мы заказы у дизайнера шапку и простой футер, и нужно сверстать, там ничего сложного нет. Главное базвое знакомство с вордпресс, чтобы править тему и вставить туда сверстанную шапку.

Картинку шапки и футера скину сюда, нужно сделать за сегодня, работы немного.

Платим вебмани, либо для Украины через Приват24 (25$)

В заявке указывайте скайп, по нему будет общаться и скидывать материалы, без скайпа завяки не рассматриваются даже.

Хороший подзаработок на вечер вам обеспечен + хороший отзыв.