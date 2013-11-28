Сверстать шапку и подвал из psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки191 просмотр

Срочно!

Здравствуйте, есть сайт с установленной темой wordpress, мы заказы у дизайнера шапку и простой футер, и нужно сверстать, там ничего сложного нет. Главное базвое знакомство с вордпресс, чтобы править тему и вставить туда сверстанную шапку.

Картинку шапки и футера скину сюда, нужно сделать за сегодня, работы немного.

Платим вебмани, либо для Украины через Приват24 (25$)

В заявке указывайте скайп, по нему будет общаться и скидывать материалы, без скайпа завяки не рассматриваются даже.

Хороший подзаработок на вечер вам обеспечен + хороший отзыв.

WordPress
11 лет назад
deonic777
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Все очень быстро и толково! Рекомендую!)
Все четко! задача, моментальная оплата. рекомедую!

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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