Уважаемые фрилансеры! Имеется сайт на Битриксе. Требуется натяжка шаблона и некоторые правки по коду (например, некорректно работает путь в каталоге). Макет предполагается для главной страницы, каталога, товара, страницы отдельного материала. Более точная информация - при ...
Нужен программист на Bitrix, умеющий верстать.
Есть несколько сайтов на Bitrix, нужно периодически их допиливать под анши нужды+ верстать/переверстывать иногда страницы. В последствие нужна техподдержка этих сайтов.
Ищем человека строго из Москвы и Подмосковья. Человек нужен на половину рабочего дня не в офис, но обязательно быть онлайн и выполнять определенный фронт работ в течение 2-4х часов в день и быть в это время доступным.
С человеком будет проведено собеседование, иногда возможно придется приезжать в офис.
Требования - опыт работы от 1 года, умение и желание работать, решать задачки, быть на связи. Не теряться внезапно, не отключать мобильный в момент, когда вы должны быть доступны.
Оплата - обсуждаема. Готовы оплачивать почасовую работу или по проектную.
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