Нужен программист на Bitrix, умеющий верстать.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок59 просмотров

Есть несколько сайтов на Bitrix, нужно периодически их допиливать под анши нужды+ верстать/переверстывать иногда страницы. В последствие нужна техподдержка этих сайтов.

Ищем человека строго из Москвы и Подмосковья. Человек нужен на половину рабочего дня не в офис, но обязательно быть онлайн и выполнять определенный фронт работ в течение 2-4х часов в день и быть в это время доступным.

С человеком будет проведено собеседование, иногда возможно придется приезжать в офис.

Требования - опыт работы от 1 года, умение и желание работать, решать задачки, быть на связи. Не теряться внезапно, не отключать мобильный в момент, когда вы должны быть доступны.

Оплата - обсуждаема. Готовы оплачивать почасовую работу или по проектную.

11 лет назад
rapapar
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натяжка макета. Сайт на Битрикс

    $500

    Уважаемые фрилансеры! Имеется сайт на Битриксе. Требуется натяжка шаблона и некоторые правки по коду (например, некорректно работает путь в каталоге). Макет предполагается для главной страницы, каталога, товара, страницы отдельного материала. Более точная информация - при ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить стили в выпадающем списке

    Нужно подправить стили в форме с выпадающими списками: 1 - убрать черную стрелку справа 2 - поменять фон при наведении на элемент из списка 3 - уменьшить шрифт в списке 4 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Готовую верстку на Joomla 2.5

    Есть готовая верстка. В приложении. Ее нужно одеть на Джумлу. Все модули настроены. Данные заполнены. То есть только одеть шкурку и все. Времени мало. Есть время сегодня до 21-00 по мск.

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна верстка

    Требуется сверстать одну страницу. Макет скину исполнителю. Выберу исполнителя не меньше 10 отзывов!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно поправить верстку.

    $10

    Блок с инфой должен быть виден на мониторах и на 3-м айфоне без прокрутки (сейчас с прокруткой) Все остальное не должно пострадать. Сделать надо сейчас. Всего 1 страничка.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка HTML/CSS шаблонов сайта

    Сайт в MODx Revo, но для данной задачи знания системы особо не нужны. Есть главная страница с дизайном, но там есть одна проблема: главная должна умещаться на экран, чтобы она была сразу видна вся. Сейчас ...

    CSSHTMLMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад