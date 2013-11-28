Нужен программист на Bitrix, умеющий верстать.

Есть несколько сайтов на Bitrix, нужно периодически их допиливать под анши нужды+ верстать/переверстывать иногда страницы. В последствие нужна техподдержка этих сайтов.

Ищем человека строго из Москвы и Подмосковья. Человек нужен на половину рабочего дня не в офис, но обязательно быть онлайн и выполнять определенный фронт работ в течение 2-4х часов в день и быть в это время доступным.

С человеком будет проведено собеседование, иногда возможно придется приезжать в офис.

Требования - опыт работы от 1 года, умение и желание работать, решать задачки, быть на связи. Не теряться внезапно, не отключать мобильный в момент, когда вы должны быть доступны.

Оплата - обсуждаема. Готовы оплачивать почасовую работу или по проектную.