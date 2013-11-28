Готовую верстку на Joomla 2.5

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Есть готовая верстка. В приложении. Ее нужно одеть на Джумлу. Все модули настроены. Данные заполнены. То есть только одеть шкурку и все.

Времени мало. Есть время сегодня до 21-00 по мск.

Joomla
11 лет назад
AxqpxA
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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