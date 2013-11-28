Сверстать и запрограммировать сайт

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Завершен1 заявка115 просмотров

Сверстать и запрограммировать сайт

11 лет назад
updeal
Марина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$80
3 дня
Александр все сделал качественно и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству!
С Мариной замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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