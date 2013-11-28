Верстка страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок302 просмотра

Здравствуйте! Необходима верстка главной страницы

Основные требования:

Валидность верстки будет проверена http://validator.w3.org/ — (XHTML) необходимо отсутствие сообщений о ошибках., допускается наличие предупреждений

Сайт корректно должен отображаться в браузерах

Firefox 3.6 и выше

Internet Explorer 6 и выше

Opera 9 и выше

Chrome 2.0 и выше

Буду проверять через — http://browsershots.org

+ Сайт должен корректно отображаться при разрешении экрана от 1024*768 до 1920x1080 (не должно появляться горизонтальной полосы прокрутки)

Подключать слайдеры не нужно

Без предоплаты

11 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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