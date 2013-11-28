Уважаемые фрилансеры! Имеется сайт на Битриксе. Требуется натяжка шаблона и некоторые правки по коду (например, некорректно работает путь в каталоге). Макет предполагается для главной страницы, каталога, товара, страницы отдельного материала. Более точная информация - при ...
Верстка страницы
Здравствуйте! Необходима верстка главной страницы
Основные требования:
Валидность верстки будет проверена http://validator.w3.org/ — (XHTML) необходимо отсутствие сообщений о ошибках., допускается наличие предупреждений
Сайт корректно должен отображаться в браузерах
Firefox 3.6 и выше
Internet Explorer 6 и выше
Opera 9 и выше
Chrome 2.0 и выше
Буду проверять через — http://browsershots.org
+ Сайт должен корректно отображаться при разрешении экрана от 1024*768 до 1920x1080 (не должно появляться горизонтальной полосы прокрутки)
Подключать слайдеры не нужно
Без предоплаты
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