Верстка простого письма для рассылки

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Завершен10 заявок159 просмотров

Требуется по готовому дизайну в PSD сверстать письмо для рассылки. Это будет отправляться в письме, поэтому весь код (CSS) должен быть по возможности в одном файле. И конечно, без использования фреймворков.

CSS
11 лет назад
alexdanilin
Данилин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Быстрое исполнение и превосходный результат. Рекомендую!
Четкое ТЗ, оплата вовремя, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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