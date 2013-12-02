Сделать калькулятор по аналогии с образцом.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок205 просмотров

Пример калькулятора:

http://dev.landingpage.bz/iloveme/

Что требуется в приложении.

Суть: значения из ползунков умножаются, от величины результата зависит высота изображения слева.

Сроки до завтра.

От вас две суммы: с визуальным оформлением, и без него(то-есть просто скрипт).

11 лет назад
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Борис качественно выполнил работу в кратчайшие сроки. Всегда на связи. Твердая десятка. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
С Михаилом было приятно общаться, оплатил проект оперативно и в полном объеме. Хороший заказчик - рекомендую.

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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