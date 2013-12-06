Верстка Wordpress

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Завершен10 заявок183 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сверстать дизайн под Wordpress. Структура не сложная. Шапка, левый и правый сайдбары, футер. Все страницы одинаковые, единственное отличие в одном разделе, нужно сделать так чтоб туда страницы добавлялись в виде блога. PSD отправлю на почту после того как обсудим все детали.

WordPress
11 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Был рад сотрудничество с Денисом. Очень ответственный и пунктуальный исполнитель. Все было выполнено в срок и очень качественно учитывая то что я отдал только PSD дизайн и даже четко не прописал ТЗ. Моя оценка 10 баллов!
Все супер. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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