Доработать сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка136 просмотров

доработки по сайту

11 лет назад
enerbe
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад
$30
1 день
Исполнитель переносил работу... потом сделал
Как всегда все хорошо. Спасибо Дмитрию за работу.

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад

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