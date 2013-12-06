Доработать сайт

Для всего 1 html странички нужно сделать ряд правок, чтобы все это культурно смотрелось в большинстве мобильных браузеров, особенно в iPhone 3 и 4 со стандартным браузером!!! Верстка должна проходить валидатор. ...
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