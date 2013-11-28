Сайт: spongemoto.ru Шапку уменьшили по вертикали на 1/3. Есть макет в PSD. Нужно разместить на сайте.
Установить Wordpress на сайт, сохранив дизайн
Есть сайт (url в аттачменте),
к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн,
т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также предусмотреть основные текущие элементы таким образом, чтоб не выглядело всё совсем уж инородным.
Если перефразировать, то требуется создать тему для Вордпресса под существующий дизайн сайта.
Как вариант, могу рассмотреть другой симпатичный дизайн, в который впишется и блог, и текущая функциональность (там несколько страниц всего).
Скажите, пожалуйста, вашу цену и сроки.
Спасибо!
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