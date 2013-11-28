Объединить изображения в спрайты и прописать стили

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки104 просмотра

На сайте много мелких элементов интерфейса.

Необходимо их все объединить в 1 файл и написать css-стили, чтобы визуально на сайте ничего не изменилось.

CSS
11 лет назад
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натянуть дизайн на OpenCart

    Ищется программист с хорошим знанием CMS Opencart. Требуется произвести натяжку дизайна на Opencart. Предоплата возможна, не более 25%. Остальное по завершении сделки. Не рассматриваем предложения от кандидатов с отрицательными отзывами, ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить Wordpress на сайт, сохранив дизайн

    Есть сайт (url в аттачменте), к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн, т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка WP

    $50

    Сверстать один шаблон со слайдером в шапке и линками на fb, vk, tweet. Фиксированная ширина, одна колонка на главной и дополнительное меню слева на страницах об услугах компании. Дизайн-макет в psd по слоям с ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка Wordpress

    Здравствуйте. Необходимо сверстать дизайн под Wordpress. Структура не сложная. Шапка, левый и правый сайдбары, футер. Все страницы одинаковые, единственное отличие в одном разделе, нужно сделать так чтоб туда страницы добавлялись в виде ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правка адаптивной верстки 1 страницы html

    Для всего 1 html странички нужно сделать ряд правок, чтобы все это культурно смотрелось в большинстве мобильных браузеров, особенно в iPhone 3 и 4 со стандартным браузером!!! Верстка должна проходить валидатор. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько правок на Opencart

    $20

    Нужно внести несколько правок на сайт. Движок Opencart. Сделать надо сегодня. Если разобраться, там работы на 20 минут, для человека, который работал с данным движком. Жду заявок.

    Opencart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад