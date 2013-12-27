Сверстать + Натянуть на двиг

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Завершен4 заявки149 просмотров

Сверстать + Натянуть на двиг (ДЛЕ 10.1) - Требую валидную верстку. Интересуют люди только с реальными сроками и ценами.

11 лет назад
mvdvit
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
5 дней
Работа была выполнена, огромное спасибо, рад сотрудничеству! Несмотря на то что в ходе работы было добавлено очень большое кол-во правок, Сергей их выполнил. Большое спасибо;)
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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