На сайте много мелких элементов интерфейса. Необходимо их все объединить в 1 файл и написать css-стили, чтобы визуально на сайте ничего не изменилось.
Сверстать + Натянуть на двиг
Сверстать + Натянуть на двиг (ДЛЕ 10.1) - Требую валидную верстку. Интересуют люди только с реальными сроками и ценами.
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