Доработка функционала и верстки сайта Prestashop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка145 просмотров

1. Доработка редактора описаний товара и разделов, что бы не отфильтровывались вручную прописанные html-теги типа и др.

2. Верстка и функционал по мелочам

- Поменять мета-тэги главной страницы

- вывести на главной странице "Лидеры продаж"

- Внизу листинга товаров номера страниц и "показать все товары" нужно выводить по центру.

"Страница: 1 2 3 4 след >> показать все товары"

Ну и еще десяток подобных мелких правок.

HTMLPrestaShop
11 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена четко и быстро.
Отличный заказчик. Четкое задание, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натянуть дизайн на OpenCart

    Ищется программист с хорошим знанием CMS Opencart. Требуется произвести натяжку дизайна на Opencart. Предоплата возможна, не более 25%. Остальное по завершении сделки. Не рассматриваем предложения от кандидатов с отрицательными отзывами, ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить Wordpress на сайт, сохранив дизайн

    Есть сайт (url в аттачменте), к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн, т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка WP

    $50

    Сверстать один шаблон со слайдером в шапке и линками на fb, vk, tweet. Фиксированная ширина, одна колонка на главной и дополнительное меню слева на страницах об услугах компании. Дизайн-макет в psd по слоям с ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка Wordpress

    Здравствуйте. Необходимо сверстать дизайн под Wordpress. Структура не сложная. Шапка, левый и правый сайдбары, футер. Все страницы одинаковые, единственное отличие в одном разделе, нужно сделать так чтоб туда страницы добавлялись в виде ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад