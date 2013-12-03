Суть задачи. Надо взять мой лендинг http://webinar-about-direct.ru/ и переделать его немного. Название: Бесплатный онлайн-семинар Секреты общения с лучшими мужчинами Слева под названием текст на странице: ...
Качественная верстка макета
Добрый день! Требуется верска макета сайта. Валидность, кроссбраузерность! Сайт должен корректно отображаться при разрешении экрана от 1024*768 до 1920x1080 (не должно появляться горизонтальной полосы прокрутки). По возможности прикрутить слайдер как на этом примере - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_38010/ . Заранее спасибо!
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