Качественная верстка макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок201 просмотр

Добрый день! Требуется верска макета сайта. Валидность, кроссбраузерность! Сайт должен корректно отображаться при разрешении экрана от 1024*768 до 1920x1080 (не должно появляться горизонтальной полосы прокрутки). По возможности прикрутить слайдер как на этом примере - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_38010/ . Заранее спасибо!

11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$40
2 дня
Сотрудничеством остался довольным! Работа выполнена на высшем уровне. Обязательно обращусь к Сергею еще раз. Спасибо!
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оперативно надо скопировать лендинг на justclick

    Суть задачи. Надо взять мой лендинг http://webinar-about-direct.ru/ и переделать его немного. Название: Бесплатный онлайн-семинар Секреты общения с лучшими мужчинами Слева под названием текст на странице: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Уважаемые фрилансеры. Необходимо заверстать сайт. Дизайн предоставляем. Структура сайта: Главная страница: Разделы: - О нас: текстовая часть - Услуги: прайс с перечнем услуг - ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка функционала и верстки сайта Prestashop

    $100

    1. Доработка редактора описаний товара и разделов, что бы не отфильтровывались вручную прописанные html-теги типа и др. 2. Верстка и функционал по мелочам - Поменять мета-тэги главной страницы ...

    HTMLPrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг. Формы обратной связи все должны работать. Картинки должны быть картинками, тексты текстами. Макет в формате psd есть. Кнопка "Обратный звонок" - должна вылезать маленькая форма с просьбой ввести имя и телефон. С ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натянуть дизайн на OpenCart

    Ищется программист с хорошим знанием CMS Opencart. Требуется произвести натяжку дизайна на Opencart. Предоплата возможна, не более 25%. Остальное по завершении сделки. Не рассматриваем предложения от кандидатов с отрицательными отзывами, ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить Wordpress на сайт, сохранив дизайн

    Есть сайт (url в аттачменте), к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн, т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад