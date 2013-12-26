Верстка страницы под CMS PhpShop

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки198 просмотров

Нужен опытный верстальщик, у которого огромный опыт работы с CMS phpshop.

Необходимо сверстать страницу из макета PSD. Далее ее натянуть на движок

11 лет назад
eugen4ik1
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$300
7 дней
Антон отличный исполнитель, сделал все в срок, а главное очень качественно, спасибо!!! Рекомендую!!!
Было приятно работать с Евгением, сотрудничеством доволен, оплату получил. Спасибо за работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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