Интеграция верстки с движком WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок106 просмотров

Производится редизайн. Функционал остается прежним (http://menunedeli.ru/). Дизайн-макет сайта, верстка уже готовы.

Блог работает на WordPress. Шаблоны ранее правлены программистами, поиск уникальный. После интеграции новой верстки функционал измениться не должен (выпадающие меню, поиск, формы).

Прикрутку нужно сделать на локальном сервере, поддомен использовать нельзя из-за большой нагрузки на существующий сайт.

Верстка семантическая, комментариями разбита на блоки.

Этапы работы

1. Прикрутка страниц

2. Проверка, тестирование

3. Устранение недочетов по списку

4. Финальное тестирование

5. Перенос на рабочий сервер

Срок? Стоимость?

Верстка и соотношение страниц и макетов в приложении

WordPress
11 лет назад
dachernenko
Дарья 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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