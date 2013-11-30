Изменить названия классов css

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок158 просмотров

Изменить названия классов в css и html файлах. В css около 10000 строк

Общее количество самих классов неизвестно.

Требуется аккуратность, как говорится не навредить. После замены все должно работать как и прежде.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра. Чем быстрее тем лучше.

Оплата по факту.

CSSHTML
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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