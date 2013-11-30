Изменить названия классов css

Изменить названия классов в css и html файлах. В css около 10000 строк

Общее количество самих классов неизвестно.

Требуется аккуратность, как говорится не навредить. После замены все должно работать как и прежде.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра. Чем быстрее тем лучше.

Оплата по факту.