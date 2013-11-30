Производится редизайн. Функционал остается прежним (http://menunedeli.ru/). Дизайн-макет сайта, верстка уже готовы. Блог работает на WordPress. Шаблоны ранее правлены программистами, поиск уникальный. После интеграции новой верстки функционал измениться не должен (выпадающие меню, поиск, ...
Изменить названия классов css
Изменить названия классов в css и html файлах. В css около 10000 строк
Общее количество самих классов неизвестно.
Требуется аккуратность, как говорится не навредить. После замены все должно работать как и прежде.
Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра. Чем быстрее тем лучше.
Оплата по факту.
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