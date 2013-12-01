WEB- верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка94 просмотра

Ищу хорошего верстальщика для систематического потока заказов на разного рода макеты для сайтов.

От вас требуется качественная верстка макетов, соблюдение точности и пунктуальности.

С моей стороны поток клиентов на верстку, верстать нужно преимущественно мои макеты.

11 лет назад
wmbiznes
Тимофей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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