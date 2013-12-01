Верстка Jquery на блок задач.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка125 просмотров

На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками контента, вставить эффекты. Работа начинается в 18.00 по МСК. Вполне вероятно удастся сделать все сегодня до ночи, но есть запас времени на завтра до обеда. Оплата сразу же по завершению работы. Требование - быть на постоянной аудио связи.

HTMLjQuery
11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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