Верстка Jquery на блок задач.

На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками контента, вставить эффекты. Работа начинается в 18.00 по МСК. Вполне вероятно удастся сделать все сегодня до ночи, но есть запас времени на завтра до обеда. Оплата сразу же по завершению работы. Требование - быть на постоянной аудио связи.