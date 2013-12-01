Ищу хорошего верстальщика для систематического потока заказов на разного рода макеты для сайтов. От вас требуется качественная верстка макетов, соблюдение точности и пунктуальности. С моей стороны поток клиентов на ...
Верстка лендинга+ вставка скриптов отправки форм
Верстка макета посадочной страницы + добавление php-скриптов отправки форм на e-mail
срок 1 день
Часть кода уже сделана, примерно половина
Требовария:
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Цены и портфолио просьба указывать в заявках.
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