Сверстать лендинг и сделать всплывающую форму

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок216 просмотров

Сверстать лендинг, чтобы при загрузке страницы была видна кнопка снизу "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" без скроллинговой прокрутки. При нажатии на кнопки "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" и "получить СРО бесплатно" сделать всплывающую форму "введите телефон", при введении телефона и нажатии кнопки отправки в данной форме на сайте или всплывающей необходимо реализовать вывод фразы "сообщение отправлено", отправка сообщения должна быть на 2 ящика. Картинки в прикрепленном файле, при сделке вышлю PSD.

11 лет назад
kaskentbobel
Николай 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$30
2 дня
Максим качественно и в срок выполнил всю работу - рекомендую. Спасибо огромное. Буду обращаться.
Понравилось работать с Николаем. Приятный в общении, терпеливый человек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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