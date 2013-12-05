Ищу хорошего верстальщика для систематического потока заказов на разного рода макеты для сайтов. От вас требуется качественная верстка макетов, соблюдение точности и пунктуальности. С моей стороны поток клиентов на ...
Сверстать лендинг и сделать всплывающую форму
Сверстать лендинг, чтобы при загрузке страницы была видна кнопка снизу "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" без скроллинговой прокрутки. При нажатии на кнопки "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" и "получить СРО бесплатно" сделать всплывающую форму "введите телефон", при введении телефона и нажатии кнопки отправки в данной форме на сайте или всплывающей необходимо реализовать вывод фразы "сообщение отправлено", отправка сообщения должна быть на 2 ящика. Картинки в прикрепленном файле, при сделке вышлю PSD.
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