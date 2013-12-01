На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками ...
Поправить вёрстку
Есть сайт http://zebra.esy.es/
Нужно самостоятельно выявить и убрать баги, которые появляются в разных браузерах. Т.е. сделать вёрстку кроссбраузерной (Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше, Opera 11.0 и выше, Firefox 10 и выше, Chrome 10 и выше)
Только для главной
В заявках обязательно пишите цены и сроки
Выбранный исполнитель
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