Есть готовые элементы дизайна для сайта с shutterstock. (навигационная панель, кнопки, и др.) Нужно подогнать это все по цветам в готовый шаблон . Подобрать желаемые цвета в готовом шаблоне в некоторых местах. Сверстать ...
Срочно верстка 3 страниц. Wordpress
Добрый день
Необходимо сверстать страницы на сайте goo.gl/gRcpUq
На хостинге уже установлен CMS и распакована необходимая тема
Всего получится
1) Главная – http://higgs.rghost.ru/50191257/image.png
2) Автопарк - http://higgs.rghost.ru/50190580/image.png
4) Условие – открывается страница с кодом отсюда http://themes.webmandesign.eu/lespaul/shortcodes/faq-shortcode/
5) Отзывы – открывается галерея как здесь http://themes.webmandesign.eu/lespaul/shortcodes/gallery/
6) маршруты – страница с таблицами http://themes.webmandesign.eu/lespaul/shortcodes/tables/
7) оставить на сайте страницу с Shortcodes как по умолчанию в теме – открывается страницы с кодами
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть PSD страницы. Надо сверстать в div. Есть ещё внутренние страницы (их оговариваем отдельно). Интересует стоимость и сроки. Требование к верстке 1. div - верстка 2. CSS 3 ...Завершен11 лет назад
- $50
Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1024X768 пкс, имеет корректное разрешение под последние браузеры chrome, mozilla, IE, opera, Ipad и iphoneHTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать сайт по моему PSD файлу. Это лендинг, никаких вкладок и прочей ерунды. Нужно создать скролл меню, форму заявки с смс уведомлением и всплывающую форму обратного звонка. Если все будет нормально есть много другой ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется вебмастер для создания простых сайтов визитка и интернет-магазинов. Требования: - Отлично верстаете дизайны любой сложности (валидная, кроссбраузерная, адаптивная), - Навык программирования под Joomlа (в идеале и под Друпал) ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт http://zebra.esy.es/ Нужно самостоятельно выявить и убрать баги, которые появляются в разных браузерах. Т.е. сделать вёрстку кроссбраузерной (Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше, Opera 11.0 и выше, Firefox 10 и выше, Chrome 10 ...Закрыт11 лет назад
На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $70
Верстка макета посадочной страницы + добавление php-скриптов отправки форм на e-mail срок 1 день Часть кода уже сделана, примерно половина Требовария: - Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу хорошего верстальщика для систематического потока заказов на разного рода макеты для сайтов. От вас требуется качественная верстка макетов, соблюдение точности и пунктуальности. С моей стороны поток клиентов на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сверстать лендинг, чтобы при загрузке страницы была видна кнопка снизу "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" без скроллинговой прокрутки. При нажатии на кнопки "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" и "получить СРО бесплатно" ...Завершен11 лет назад