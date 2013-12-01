Срочно верстка 3 страниц. Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка128 просмотров

Добрый день

Необходимо сверстать страницы на сайте goo.gl/gRcpUq

На хостинге уже установлен CMS и распакована необходимая тема

Всего получится

1) Главная – http://higgs.rghost.ru/50191257/image.png

2) Автопарк - http://higgs.rghost.ru/50190580/image.png

4) Условие – открывается страница с кодом отсюда http://themes.webmandesign.eu/lespaul/shortcodes/faq-shortcode/

5) Отзывы – открывается галерея как здесь http://themes.webmandesign.eu/lespaul/shortcodes/gallery/

6) маршруты – страница с таблицами http://themes.webmandesign.eu/lespaul/shortcodes/tables/

7) оставить на сайте страницу с Shortcodes как по умолчанию в теме – открывается страницы с кодами

WordPress
11 лет назад
alexandtrofimov
Трофимов 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

webstick
Виктор 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

webstick
Виктор 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад

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