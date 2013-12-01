Интерактивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки154 просмотра

Первый экран тут http://yadi.sk/d/QmfmGA4hDesEy

Функционал на подобие http://melonhtml5.com/

Жду сроки-цену

11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка одной страницы

    $50

    ТЗ верстки сайта. Имеется страница сайта, на основании которой будет строиться весь будущий дизайн. 1.Необходимо грамотно сверстать страницу (все кроме поля контента, контент надо будет верстать уже по месту для каждой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта на Wordpress

    $130

    Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессиоанльно с другими CMS - рассмотрю варианты. Изображение главной в приложении + 5 категорий похожего плана. ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно верстка 3 страниц. Wordpress

    $100

    Добрый день Необходимо сверстать страницы на сайте goo.gl/gRcpUq На хостинге уже установлен CMS и распакована необходимая тема Всего получится 1) Главная ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подогнать по дизайну и сверстать готовые элементы

    Есть готовые элементы дизайна для сайта с shutterstock. (навигационная панель, кнопки, и др.) Нужно подогнать это все по цветам в готовый шаблон . Подобрать желаемые цвета в готовом шаблоне в некоторых местах. Сверстать ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо сверстать 1 страницу

    Есть PSD страницы. Надо сверстать в div. Есть ещё внутренние страницы (их оговариваем отдельно). Интересует стоимость и сроки. Требование к верстке 1. div - верстка 2. CSS 3 ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка главной страницы

    $50

    Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1024X768 пкс, имеет корректное разрешение под последние браузеры chrome, mozilla, IE, opera, Ipad и iphone

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать сайт по моему PSD файлу. Это лендинг, никаких вкладок и прочей ерунды. Нужно создать скролл меню, форму заявки с смс уведомлением и всплывающую форму обратного звонка. Если все будет нормально есть много другой ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вебмастер для создания простых сайтов

    Требуется вебмастер для создания простых сайтов визитка и интернет-магазинов. Требования: - Отлично верстаете дизайны любой сложности (валидная, кроссбраузерная, адаптивная), - Навык программирования под Joomlа (в идеале и под Друпал) ...

    Drupal
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить вёрстку

    $50

    Есть сайт http://zebra.esy.es/ Нужно самостоятельно выявить и убрать баги, которые появляются в разных браузерах. Т.е. сделать вёрстку кроссбраузерной (Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше, Opera 11.0 и выше, Firefox 10 и выше, Chrome 10 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад