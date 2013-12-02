Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей, возможно немного вмешаться в код. Оплата – по факту выполнения проекта, если ...
Дизайн+верстка лендинг странички
Требуется дизайн+верстка одной лендинг странички для интернет-магазина по продаже компьютеров.
Наполнение: стандартная блочная схема (блок наши преимущества + наши клиенты + наши продукты + форма обратной связи).
Ищем человека с опытом создания лендинг страничек.
Новичками не беспокоить.
Сроки 2-4 дня. Оплата оперативно.
Подробное ТЗ предоставляется.
ВАЖНО: На выходе хотим получить готовый html (если нужна cms – есть wordpress, нужна другая cms – поставим).
ВАЖНО: В предложениях, пожалуйста, ссылку на портфолио.
Заявки фрилансеров
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