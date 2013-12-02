Дизайн+верстка лендинг странички

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок126 просмотров

Требуется дизайн+верстка одной лендинг странички для интернет-магазина по продаже компьютеров.

Наполнение: стандартная блочная схема (блок наши преимущества + наши клиенты + наши продукты + форма обратной связи).

Ищем человека с опытом создания лендинг страничек.

Новичками не беспокоить.

Сроки 2-4 дня. Оплата оперативно.

Подробное ТЗ предоставляется.

ВАЖНО: На выходе хотим получить готовый html (если нужна cms – есть wordpress, нужна другая cms – поставим).

ВАЖНО: В предложениях, пожалуйста, ссылку на портфолио.

HTMLWordPress
11 лет назад
bizon-job
Алексеев 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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