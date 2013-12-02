Дизайн+верстка лендинг странички

Требуется дизайн+верстка одной лендинг странички для интернет-магазина по продаже компьютеров.

Наполнение: стандартная блочная схема (блок наши преимущества + наши клиенты + наши продукты + форма обратной связи).

Ищем человека с опытом создания лендинг страничек.

Новичками не беспокоить.

Сроки 2-4 дня. Оплата оперативно.

Подробное ТЗ предоставляется.

ВАЖНО: На выходе хотим получить готовый html (если нужна cms – есть wordpress, нужна другая cms – поставим).

ВАЖНО: В предложениях, пожалуйста, ссылку на портфолио.